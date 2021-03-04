民間團體「333政黨聯盟」到市政府前舉旗抗議。（陳彩玲攝）

基隆市政府3日拆除火車站前圓環蔣公銅像，疑操作不慎，導致銅像頭身分離，引來不滿，4日早上民間團體「333政黨聯盟」到基隆市政府前舉旗抗議，怒控市長林右昌犯下毀損罪、叛國罪，要求他出面道歉、說明，結束後，一行人更赴基隆地檢署按鈴申告，對此，市府不予以回應。

圓環蔣公銅像3日清晨先遭不明人士潑漆，從頭到腳布滿橘色油漆，銅像五官面目全非，未料，進行拆除工程時，疑操作不慎，導致蔣公上半身與下半身分離、掉落在地，頭部也跟著斷裂，銅像斷成3截。

民間團體「333政黨聯盟」得知後，相當氣憤，黨主席周克琦率數十名民眾至市府抗議，警方派大批警力到場戒備。周克琦先是拿著大聲公高喊，「林右昌不是人」，身為市長破壞古蹟、文化，竟敢把蔣公分屍砍頭，做出喪盡天良的事，未來不管是要前進中央或當行政院長，「我們會如影隨形、如鬼附身，讓你升不了官」，有種站出來說明，否則要提告叛國罪、毀損罪。

周克琦更吶喊，國民黨不敢站出來、不敢捍衛自己總統蔣公，這麼沒種就算了，「蔣家、蔣萬安，你的爺爺被林右昌砍頭」，蔣萬安有種來基隆跟林右昌挑戰一下。周克琦一度要衝進市政府，現場一片混亂，基隆市警局第二分局長高德昌兩度舉牌警告，周克琦等人才結束抗議活動離去，並轉移陣地，前往基隆地檢署按鈴申告。對此，基市府不予以回應。

(中時 )