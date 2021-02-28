北市大同區蓬萊里里長的辦公室本月19日遭竊，擺放門口泡茶桌的一尊達摩木雕，被楊姓男子直接搬走，警方22日根據車牌號碼循線逮獲竊嫌，並從楊男的轎車內起出贓物，他坦承趁四下無人行竊，得手後打算變賣換錢，警訊後依竊盜罪嫌函辦。

58歲楊姓男子從事資源回收，本月19日凌晨4點多，開車路過大龍街蓬萊里里長辦公室，見門外泡茶桌旁有一尊裝飾用的達摩，花梨木雕工細膩，達摩眼睛還炯炯有神，因而心生歹念，先假裝是里民坐在泡茶桌，等待數10分鐘後確認沒有人注意他，直接抱走桌上達摩木雕。

蓬萊里里長擺放在門口的木雕遭宵小偷走，警方3天後逮捕竊嫌並將木雕發還給里長。（圖：警方提供）

里長早上8點多到辦公室發現木雕消失，他表示，泡茶桌則是24小時開放，提供民眾休息之用，木雕大約價值2萬元，以提供監視器畫面給警方，里長說不曾見過楊嫌，不是附近居民。

警方根據影像在萬華區發現竊嫌，家中擺放很多舊物，他稱聲從事資源回收，並在車內雜物中發現達摩木雕，警方隨即將人帶回警局製作筆錄，他坦承竊盜，而贓物也已發回給里長。警方呼籲民眾將自身所有之有價、高價物品收妥，善盡保管責任，將物品置於可支配掌控之範圍。

(中時 )