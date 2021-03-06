針對罷免案第一階段審核通過，立委陳柏惟6日在大肚溪棒壘球場回應表示，做得再好，也是有人反對，他已用盡全力在打拚，未來將繼續維持，他更說，「動物園的獅子沒辦法決定獼猴要幹嘛」。對此，支持罷免陳柏惟地的大里區立仁里里長鄭伯其則開酸，說他講的很對，因為森林裡的獅子才會有作為，他希望陳柏惟想一想哪裡沒做好，並和大家良性溝通，「有需要那麼囂張跋扈嗎？」

《中天新聞》報導，針對陳柏惟所言，鄭伯其表示，他說得很好，動物園的獅子就關在裡面，還怎麼去管人家？森林裡的獅子才會有作為，所以他講得太對了。鄭伯其說，陳柏惟能夠那麼自傲、自大，把自己比喻成獅子，但他是動物園的獅子。

鄭伯其回顧過去陳柏惟的言論後直言，「奇怪了，扯那麼多幹什麼？」並指陳柏惟該要好好想一想，是哪裡沒做好，並進行良性溝通，「你有需要那麼狂傲嗎？ 有需要那麼囂張跋扈嗎？」

鄭伯其認為，陳柏惟應該要出來面對事實才對，但江山易改，本性難移，他的言論就是符合他的個性，我們還是要尊，但是選舉、罷免、創制、複決，本來就是國家賦予人民的權利，「你繼續囂張跋扈，人民會看在眼裡，人民會做出最理性的選擇」。

鄭伯其也說，罷免的期程已經開始了，第一階段中選會也確定通過了，再來就是要進入第二階段，第二階段連署後就會進入第三階段投票，他直言，過去一年裡，在台中第二選區，陳柏惟的表現讓人很不能接受，爾後會如何發展，我們會盡量推動，通過第二階段，讓罷免案趕快成案。

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(中時新聞網)