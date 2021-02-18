農曆春節不少民眾買刮刮樂試手氣。一名陳姓女網友透露，昨日去銀行辦事，發現有其他民眾正在領取買刮刮樂，刮中的百萬獎金，隨後她又聽到隔壁行員接獲一通電話，電話裡的民眾疑似中太多獎，行員告知「要開戶才能領」，令她驚呼在銀行裡隨處都遇得到中獎人，「這也算是一種幸運」。

陳姓女網友昨（17）日於臉書《爆廢公社》發文表示，早上去銀行辦事，發現隔壁櫃台有民眾正在領刮刮樂百萬獎金，螢幕上方顯示扣除稅金後，可領取80萬元，原PO好奇與對方攀談後，才知道對方只買一張就中了百萬，令她直呼「真的太幸運」。

一名女網友表示她先是看到隔壁民眾在領取刮刮樂百萬獎金外，又聽到有行員接獲中獎民眾電話。（圖／翻攝自爆廢公社）

隨後，她又聽到隔壁行員接獲一通電話，電話那頭的民眾也是要領取中獎獎金，但疑似中獎金額太多，無法領取現金，行員表示「你中太多要開戶才能領，沒辦法領那麼多現金！」這讓原PO一聽更加驚訝表示，感覺一進銀行，隨便撞到人都是大獎中獎人，「這也是另一種幸運吧！」

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，不少人開玩笑直指「原PO一定是台彩派來說故事的」、「這種好運都不會在我身上」，網友表示，其實中百萬都是真的，且還不少，再加上今年百萬獎金很多組，要中獎其實不難，過去到現在至少有萬人中過百萬的，只是沒人講沒人知道，另外，只要中獎金額達500萬以上，就要進銀行VIP室兌換。

(中時新聞網)