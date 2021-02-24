白嘉莉與妹妹白菲比一起接受齊豫專訪。（大愛電視台提供）

白嘉莉為宣傳畫展接受大愛台專訪。（大愛電視台提供）

白嘉莉與妹妹白菲比一起受訪。（大愛電視台提供）

白嘉莉與妹妹白菲比一起受訪。（大愛電視台提供）

「最美麗的主持人」白嘉莉24日與妹妹白菲比一起接受齊豫主持的大愛台《點燈人生好風景》專訪，暢聊人生中最重要的兩個人白媽媽及已故老公黃雙安；她去年初為出席新書《白嘉莉回眸》發表會從僑居地印尼返台，沒想到因為疫情，這一待已超過1年，期間還開了4次畫展，目前正在君悅酒店展出畫作。她透露，很多中南部朋友都邀請她去定居，有考慮在台灣置產的她也跟著建築界朋友去看房，但因為她現在每天都很忙，還沒時間想買房子的事，是否真的返台定居很難說，未來規畫也沒有定數，「看上帝安排，一切隨緣」。

白嘉莉的妹妹白菲比在澳洲聯邦政府電台當廣播主持人跟記者16年，她說過去一直想邀請姊姊白嘉莉上節目都被拒絕，白嘉莉也說自從40多年前遠嫁到印尼之後，就只有受邀回台參加國慶或總統就職典禮，沒有再上電視節目受訪，直到去年才接受方念華與李四端的專訪，這次錄《點燈》則是兩姊妹時隔40多年後第一次同台錄影。主持人齊豫看到白嘉莉豫開玩笑說：「每次我都是被人家說是前輩，這一次是我看到了我的前輩！」一句話就把白嘉莉逗得開懷大笑。

白嘉莉說，這趟回台灣沒想到會舉辦「另一個春天」畫展，更沒想遇到疫情一直持續延燒，還好台灣疫情控制得好，到處都感受得到台灣濃厚的人情味，不論哪裡舉辦的畫展，都有大批粉絲戴著口罩來參與，有人眼眶含淚對她說「白小姐我從小看妳的節目長大的」，有的已經是爺爺奶奶還帶著孫子好幾代同堂一起來看她，高興地說「妳是真的嗎？讓我摸摸好不好」，還有一位百歲人瑞也含淚說「我從小看妳節目長大的」非常可愛。

白嘉莉表示，一般來說她外出很少在一個地方待超過一個月，這次在台灣留了一整年，這也是兩姊妹離開台灣後，第一次在台灣過年，去了很多好朋友及粉絲家中拜年，也參與很多活動非常開心。她這一年多來以飯店為家，覺得有人照顧很方便，究竟住房費用花了多少，白嘉莉說沒有去算，後來不少人知道後，會特別住到同一家飯店，就等著在飯店跟她不期而遇，她開玩笑說如果媒體再報導下去，她可能就要換地方住了。

白嘉莉從老公黃雙安身上學到了真善美，這次的錄影車馬費都還沒經手，就立刻捐出，她去年三月份也捐出畫作給中華民國殘障體育運動總會，畫作所得也幾乎都是做慈善捐出義賣。

(中時 )