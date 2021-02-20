投縣府警察局中興分局中興派出所，20日接獲台灣銀行的女行員報案，表示有1名簡姓婦人疑似遭詐騙，前往臨櫃要匯款2000歐元往外國，投資鑽油井，員警接獲通報後盡快到現場了解，破解詐騙集團的伎倆，成功保住婦人的錢財。

假交友真詐騙，這回詐騙集團的騙局竟是鑽油井，詐騙人自稱是石油鑿井工程師，要到台灣探勘石油，但需要2000歐元旅費買機票，換算台幣大約6萬8000元，藉此誘騙簡姓婦人匯款，被害婦人興沖沖到銀行轉帳，幸好被行員及時攔阻，且仔細分析，台灣哪來的石油，詐騙集團謊話連篇，被機警的警察戳破。

詐騙集團誆稱自己是是海上石油的鑽井工程師，鎖定單身婦女，噓寒問暖加上網路交友2周後，竟謊稱想飛到台灣跟簡女見面，並提供投資油井的門路，來詐騙旅費。

經中興分局員警了解，簡女本月8日在微信通訊軟體認識自稱義大利籍的男子Li，對方自稱是在中國海上挖石油的工程師，要來台灣與她見面，將提供投資油井的門路，但要她先匯2000歐元來台灣的機票錢，員警耐心解說這是詐騙集團慣用的手法，並提供民眾受騙的真實案例，簡婦才恍然大悟，不斷向警員及行員致謝。

中興分局長黃念生表示，民眾遇到網友要求借錢或投資時，務必提高警覺，最好秉持「見面再談，匯錢免談」的原則，不要被網友單方面的甜言蜜語沖昏頭，以免賠了錢財又傷心，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線查證。

(中時 )