投資人獲利了結 銅價周五下跌 22:592021/02/26 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 LME銅3個月期貨價26日盤中下跌0.8％，每公噸報9,333.5美元，但本月迄今累漲18.7％，可望創下2016年11月以來單月最佳表現。至於上海期貨交易所銅期貨價每公噸下跌0.8％至68,810人民幣。銅價周五下挫、終結本周強勁升勢，原因除了投資人獲利了結外，全球債市出現拋售潮同樣帶來衝擊。 台驊轉投資股票獲利豐 全年業績旺 永豐實獲利三級跳 拚H1轉上市 (工商 ) #獲利了結 #銅價 #下跌 #周五 #LME 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 1分鐘讀財經》海運美西線長約大漲 業界估今年獲利翻倍 08:122021/02/26 財經 長興1月稅前獲利單月新高 04:102021/02/26 證券．權證 永光1月獲利翻倍回穩 每股稅前盈餘0.11元 15:202021/02/26 財經 海運美西線 長約價漲逾倍 04:102021/02/26 財經要聞 《商情》運價續弱 BDI指數連2跌 09:432021/02/26 財經 《國際產業》銅價回落 仍有望創2016年底來最大單月漲幅 16:312021/02/26 財經 賣4千萬房產住鄉下可花160年 OL遭主管罵後嗆：我不幹了 14:382021/02/26 社會 《國際產業》Q4報喜 德國電信估今年獲利370億歐元 15:402021/02/26 財經 《電腦設備》融程電去年獲利登次高 擬超額配息4元 08:012021/02/26 財經 《半導體》NB、TWS給力 外資升鈺太目標價至370元 13:242021/02/26 財經 運價飆3成 激勵航空雙雄爆量漲停 04:102021/02/26 財經焦點 財經熱門新聞 台積電殺到哪？專家爆慘崩價位 揭3大崩壞理由 - 財經 中澳鬧翻 龍蝦跳樓價還滯銷 2.3萬公升葡萄酒因它被扣押 - 要聞 最大半導體聯姻破局也不怕？ 美巨頭關鍵武器曝光 - 財經 台灣做得出疫苗嗎？謝金河點名1家最有希望 - 財經 台積電驚悚連殺5天 專家喊不接刀 再爆恐怖地板價 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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