LME銅3個月期貨價26日盤中下跌0.8％，每公噸報9,333.5美元，但本月迄今累漲18.7％，可望創下2016年11月以來單月最佳表現。至於上海期貨交易所銅期貨價每公噸下跌0.8％至68,810人民幣。銅價周五下挫、終結本周強勁升勢，原因除了投資人獲利了結外，全球債市出現拋售潮同樣帶來衝擊。

(工商 )