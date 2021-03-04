小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（4日）財經重點。

【1】美方讓步 中芯採購ASML設備

繼日前獲得美方設備供應許可後，大陸晶圓代工龍頭中芯國際3日再傳出，已成功向全球最大曝光機設備大廠艾司摩爾（ASML）下單購買設備。中芯3日在港交所公告，已斥資逾12億美元採購艾司摩爾晶圓生產設備，但中芯並未提及向艾司摩爾購買了何種設備，以及對方交付設備的時間。

【2】群創：面板供不應求一整年

暌違三年、面板廠群創3日再次舉辦法說，現場湧入百位法人與媒體。群創對於2021年營運釋出樂觀看法，董事長洪進揚表示，去年第四季毛利率衝上20.4％，隨著面板價格上漲、產業結構性改變，今年毛利率還有大幅成長空間。總經理楊柱祥更看好面板剛性需求不變，再加上供應鏈缺貨問題催化，「今年一整年面板產業都是供不應求」。

【3】半導體設備市場 台灣稱霸

國際半導體產業協會（SEMI）3日發表年度半導體關鍵布局市場展望，SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，去年以來台灣半導體產業氣勢如虹，成為全球舉足輕重的產業，過去10年當中有7年是全球最大半導體設備投資區域，今年台積電資本支出創下新高，SEMI預期台灣今年將重回全球最大半導體設備市場。

【4】報價再漲 12檔鋼鐵股漲聲響

「鋼鐵人」金牛年以來股價表現不俗！受惠國際鐵礦、廢鋼等鋼鐵原物料行情持續墊高，鋼價易漲難跌。鋼筋廠豐興（2015）、東和鋼鐵（2006）相繼宣布調升廢鋼、鋼筋及H型鋼報價，推升鋼鐵族群股價3日燒燙燙，春源（2010）、第一銅（2009）漲逾4％，原物料族群成多頭焦點。

【5】錢太多 國銀存款利率創新低

中央銀行3日公布2020年第四季本國銀行存放款加權平均利率，其中存款利率下滑至0.4％的歷史新低，主要是市場資金氾濫，放款則因紓困低利貸款減少而小幅上揚至1.62％、但仍為史上次低，至於存放款利差略增為1.22個百分點，與2020年第二季同為史上第三低。

(中時新聞網)