美國公債殖利率飆升影響，美股出現一波全線走跌，其實美債殖利率回升，為經濟復甦初期正常現象，目前通膨回升速度溫和，且聯準會一再強調低利環境近期不變，因此無需太過擔心，美股逢回反是進場機會，有利布局強勢科技族群。

日盛全球智能車基金經理人王亨表示，美國指標10年期公債殖利率一度衝高至1.6％之上，使得擔心股價過高的投資人，拋售過去一年漲幅較大的成長型股票，包括那斯達克與費城半導體指數出現較大幅度回檔。主要就是過去一年科技股漲幅較大，近期獲利了結賣壓增加。另程式交易觸及停損，造成一連串賣壓出籠，也是原因所在，美債殖利率回升為景氣復甦訊號，美股拉回為提供進場機會。

王亨分析，受惠聯邦財政支持和新冠疫苗陸續接種，美國今年GDP成長可能達到近十年來最強勁的水準，儘管美債殖利率近來上揚，卻是反映市場對經濟復甦態勢樂觀。且美股財報公布多優於預期，基本面及經濟面正向發展，成長型股票將同樣受惠經濟回升，看好美股中長線多頭格局不變，市場回調應視為進場機會，逢回建議布局強勢科技族群相關基金。

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