美國科技股止跌翻漲，連動台股10日開高震盪收紅，且外資匯出趨緩，及出口商進場拋匯，激勵新台幣匯率偏升走勢，上演股匯雙漲，尾盤央行仍無進場調節的動作，終場收在28.326元兌1美元，升值6.4分，結束連續四個交易日貶勢，台北外匯經紀公司成交量11.21億美元。

外匯交易員指出，台股跟著美股反攻，盤中一度大漲逾百點，但外資仍偏賣股並小幅匯出，使得攻勢受阻，且新台幣在前一個交易日重貶後，出口商趁機進場拋匯，眼看並未再重返先前的升勢，盤中最高價僅來到28.25元，低於9日的28.225元，也開始出現惜售態度，尾盤央行延續未進場調節做法，升幅來到近二個半月最大。

外匯交易員認為，外資這波匯出漸趨緩和，後續關注美債殖利率動向，及國際美元走勢，但台灣出口暢旺，出口商拋匯需求不減，新台幣強勁升勢雖獲喘息，但預期反轉重貶的機率也不高，短線應是區間整理格局居多。

(工商 )