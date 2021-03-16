國際油價近期持續上漲，分析師多認為，布蘭特（Brent）原油均價將穩定在約60美元。對此，美國銀行分析師Doug Leggate發出警訊，部分石油股似乎漲過頭了，認為現在可以先行撤回股票獲，此外，Leggate也指出最佳首選石油股。

週一（15日）油價漲勢暫停。5月交割的布蘭特原油期貨價格回落0.5%，至每桶68.88美元；4月交割的WTI原油期貨價格下跌0.3%，至每桶65.39美元。

據《Barron’s》周刊報導，美銀認為，石油輸出國組織（OPEC）和美國頁岩油生產商都已經準備降低產量來穩住價格，所以每桶60美元的價格將維持不變。去年的油價，大部分落在20美元至30美元區間。

石油價格上漲顯然利於石油公司，美銀將石油股目標價平均上修17%。不過，一些股票漲勢熱絡，讓這些股票不再那麼的划算了。像是SPDR S&P石油天然氣勘探與生產今年價格漲幅高達53%。

Leggate下修了幾檔石油股如康菲石油(ConocoPhillips)、EOG資源(EOG Resources)、西馬萊克斯能源(Cimarex Energy)以及大陸資源(Continental Resources)評級至「中立」，指對比其他石油股，上升空間相對有限。

Leggate點名一些較為理想的能源股，埃克森美孚（Exxon Mobil）的高殖利率；Hess和APA的石油探勘潛力；以及Pioneer Natural Resources和Devon Energy以低價收購其他產油商的後市發展。

而Leggate認為最佳的首選股為西方石油（ Occidental Petroleum），該公司舉債收購他的競爭對手Anadarko Petroleum，導致2020年因龐大的債務過得十分艱辛。Leggate預測西方石油的標的價定在40美元；而該股週一（15日）下跌4.34%，至29.30美元。

(中時新聞網)