台股近期於「萬六」關卡附近震盪，4日在台積電（2330）、聯電（2303）、大立光（3008）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等權值股開盤連袂下殺，開盤跳空下挫119.98點，以16,091.75點開出。法人指出，近期台股將由傳、金、電三族群輪動表現，投資人應平均分散布局，尤其通膨概念個股，股價容易出現急漲急跌狀況，建議投資人不要過度追高。

美股3日走勢再度疲軟，尤其以科技股為主的那斯達克指數下跌2.7％，其中台積電ADR、聯電ADR分別下挫2.47％及3.72％，造成台股早盤由電子股領殺。台積電開低下挫，跌至607元價位，跌幅逾2％；電子指數盤中下挫14.74點。不過，仍有部分電子股逆勢衝高，記憶體族群表現相對強勢，受惠DRAM現貨價飆漲，鈺創、南亞科股價揚升；NAND Flash需求上揚下，群聯亦走強。

(工商 )