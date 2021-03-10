聯發科(2454)2月營收325.53億元，年成長78.66%、月減少7.87%；累計前2月營收678.86億元、年成長78.47%，聯發科首季營運確定淡季不淡，不僅達陣財測機會大，更是可以挑戰單季營收首度躋身千億元俱樂部。

聯發科首季營運淡季不淡，首度挑戰單季千億元大關，在全球5G智慧機規模上看5億支之際，聯發科今年在華為、OPPO、vivo以及小米四大品牌的終端5G上，市占率將更進一步，且因晶圓代工產能緊繃，聯發科多是交由台系代工廠生產，營運更加穩健，預期聯發科單價將上揚，隨產品組合轉佳，也將推升聯發科營業利益率。

聯發科第一季財測，以美元兌新台幣匯率1：27.9元計算，第一季營收預估在964~1041億元之間，與2020年第四季相比，約持平到成長8%，若以美元計算並排除出售旗下奕力影響，季成長6~14%，單季毛利率落在42~45%區間。

以聯發科財測來看，3月營收只要達285億元就可以達陣財測低標，若單月營收有321億元，就可首度站上千億元大關，以2月工作天數減少都可以有300億元以上水準來看，聯發科首季營收挑戰千億俱樂部機會濃厚。

(時報資訊)