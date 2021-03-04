慧洋-KY（2637）於4日公告自結獲利，由於全球海運補貨動能強勁，2月單月營業利益2.33億元，營業利益率約22％，本業保持穩定。2月單月稅前盈餘為1.81億元，自結每股稅前盈餘為0.24元。累計前2月稅前盈餘為3.73億元，自結每股稅前盈餘為0.50元。

慧洋2月合併營收為新台幣10.42億元，累計前2月合併營收達21.69億元。公司73艘輕便型船昨（3日）指數已來到1,091點，是近十年來首次突破千點，平均日租金約13,800美元，與去年同期平均約6,000美元相比，漲幅高達130％，

全球海運需求回補，繼貨櫃供不應求後，散裝航運亦進入補貨行情，中國農曆年後復甦力道強勁，加上南美穀物出貨暢旺，帶動近期中小型運價船舶指數大漲，昨日輕便型指數（BHSI）來到1,091點，目前慧洋旗下共有41艘Handy船舶及32艘Small Handy船舶，可望因此受惠。慧洋進一步表示，開春以來散裝航運市場呈現淡季不淡的現象，可見今年需求面回補強勁，加上供給面經過一年整理，預期未來市場運力相對穩定，慧洋今年可望擺脫2020疫情陰霾。

在船隊規劃上，3月中下旬預計再交付3艘新船，包括巴拿馬極限、輕便極限型、輕便型（Handy）各一艘，而二手船舶市場自去年下半年起交易市場活絡，慧洋亦將伺機處分現有船舶以提升船隊營運效率，累計最新船隊總數為135艘，平均船齡7年，穩坐國內散裝航運龍頭寶座。

從2020第四季起，散裝航運迎接產業復甦，全球補貨行情強力推升，以及運力供需往好的方向前進，使產業市況逐步回到疫前水準，從目前整體各國供需狀況與運價指數來看，慧洋樂觀預估市場熱度可望延續至今年第二季，第一季起即淡季不淡，帶動全年營運獲利擺脫疫情黑天鵝，重回成長。

(工商 )