牛年驚奇秀。國泰金控10日公告2月自結獲利，挾著元月稅後大賺逾217億元的氣勢，2月雖然工作天數極少，但國泰金單月稅後獲利仍達171.9億元，創歷年2月的獲利新高，累計前二月稅後獲利389.4億元，較去年同期成長逾111％，且創下國泰金近20年來的同期獲利新高，獲利金額是國內金控第一名，每股稅後獲利（EPS）達2.95元。

同時，國泰金2月底淨值達8,580億元，亦創下歷史同期新高，每股淨值57.3元。 主要功臣是資本市場牛氣衝天，國泰金子公司國泰人壽2月亦積極實現股債資本利得，單月稅後獲利150.6億元，累計前2月稅後大賺337.1億元，比去年同期成長逾169％，亦創下國壽成立58年多以來同期獲利歷史新高，若不計2020年，今年前二個月幾乎賺贏過去一年的獲利量。

國泰金其他子公司亦表現不俗，國泰世華銀2月單月稅後獲利18.5億元，累計前二月稅後賺43.1億元；國泰世紀產前二月稅後賺4.3億元，國泰證券亦受惠資本市場蓬勃，前二月稅後獲利3億元，國泰投信前二月稅後亦賺2.4億元。

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