合庫金控在16日下午舉行2020年第四季法說會，根據合庫揭露的最新資料，金控集團資產增加10.9％，已從2019年的3兆7,395億，增至4兆1,472億，增加超過4,000億。

而在存款方面，合庫2020年不論是新台幣或是外幣存款都大幅增加，因此總存款量增加12.89％，目前為3兆2,716億元，增幅已接近4,000億之高，其中外幣存款亦大增超過等值600億台幣，目前等值為4,941億台幣，此外，也使合庫的活存比來到歷史新高，倘若合計新台幣及外幣，合庫的活存比自從立行以來，首度超過50％。

不過在嚴防踩雷、放款收緊的效應之下，合庫的存放比也來到史上的新低水準，從2019年的76.06％降為69.92％，因此今年的財務操作將再較去年作更大幅度的擴張，來去化存款、增加資金運用效益。

合庫銀行獲利佔2020年全體金控集團獲利佔比由2019年的89.41％降為85.15％，相對證券、保險的佔比都顯著提高，2020年分別佔比3.79％、6.3％；此外，法金的手續費收益顯著提高，據了解，應與合庫在聯貸業務排名大晉級有關。

而就整體獲利比重來看，儘管利息收益減少，不過由於合庫去年在財務投資操作上大發利市，大舉成長約35％，來到72.21億的水準，因此彌補了手續費及利息在淨收益的衰退；而在財管業務上，雖然保險業務因為儲蓄險退場而大受衝擊，不過由於信託理財大幅成長近3成、保管及信託業務亦成長1成等擴張帶來的加持，使整個財富管理的手收衰退幅度也降為1成。

放款業務方面，2020年合庫的放款業務總成長3.77％，其中中小企業成長量最大，為14.16％，而海外在慎防踩雷的效益之下，OBU及海外分行總計放款衰退8.11％；但在海外慎選承作案源，以及柬埔寨、美國等海外分行獲利帶動之下，合庫的海外獲利反而創下新高紀錄，佔全行總獲利比重亦由2019年底的31.13％增為36.71％，從15.29億增為21.16億。

(工商 )