以獨家研發的AI及自動數位轉換技術為傳統電子零件設計流程注入新血的富比庫（Footprintku Inc.），於本周完成新台幣一億元的A輪增資。新一輪增資由美國矽谷創投Translink Capital領投，截至目前為止富比庫已成功募得總計逾新台幣3.5億元資金。

此次獲得矽谷創投Translink Capital資金挹注，上月底也完成與貿聯集團、騰輝電子的策略合作簽署，富比庫創辦人暨董事長黃以建表示，整合電子產業供應鏈及建立標準化的電子零件通用格式一直是富比庫努力的方向及目標，繼2019年起陸續成為多家電子大廠的客製化零件供應商，2020年在疫情衝擊下，整體營收也有大幅成長300%的亮眼表現，說明了富比庫所提供的電子零件數位資料服務扮演著加速產業發展不可或缺的重要角色。很榮幸今年能再次獲得投資者及業界領導品牌的認可與青睞，未來除了持續投入AI創新技術的研發與應用，同時也將積極拓展全球市場，推動產業數位轉型。

此輪增資的主要投資者Translink Capital眼光向來精準，投資對象主要涵蓋北美及亞洲，如今隨著智慧應用科技的發展日趨成熟，更將目光聚焦於AI及大數據領域，同時，具備全球化市場開發潛力及高度技術水準的新創公司，也是重點投資標的。Translink Capital資深投資總監李廣益看好富比庫獨步全球所成功研發的AI及自動數位轉換技術，不僅能讓電子產業資源及人才適得其所，更可跨領域廣泛應用至不同產業，隨之所產生的市場價值及附加效益不容小覷。

(工商 )