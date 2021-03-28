臨近清明，新疆的棉花機械化春播在北斗衛星的引導下，從南往北陸續推進。（人民網）

人民網報導，臨近清明，目前新疆的氣溫自南向北回升，不少農田的地溫達到春播要求，棉花春播已經開始。3月26日，裝有北斗衛星定位導航系統的播種機在新疆生產建設兵團第三師四十九團的農田裡播種棉花，該師今年計劃播種棉花100餘萬畝。

隨著天氣轉暖，新疆喀什地區莎車縣、兵團第三師圖木舒克市等地的棉花全面開播。在播種的行距固定的情況下，秋收時使用北斗導航的採棉機能夠做到對行採摘、精準採摘，提高了採摘質量，也提高了作業效率，有利於棉農增收。

26日，在阿克蘇地區庫車市牙哈鎮一高標準大田，多台大馬力拖拉機緩緩行進，借助北斗、GPS等全球導航衛星系統，自動直行。牽引其後的播種機，在進行精量播種。這種在全疆棉田廣泛應用的多功能播種機，可實現播種、鋪設滴灌帶、覆蓋地膜同時作業。得益於拖拉機、全球導航衛星系統、播種機配合工作，現場播行直、接行准，正適於後期大型採棉機進地作業。

牙哈鎮黨委委員、人大主席吐尼亞孜·牙合甫表示，今年該鎮將種植棉花28萬畝，其中95％將按機採棉模式種植，預計4月15日能完成播種。而為提高棉花品種一致性，全市今年將統一種植一種品種。

眼下，沙雅縣、巴楚縣、莎車縣、尉犁縣等南疆產棉大縣，及新疆生產建設兵團部分南疆團場，均已拉開棉花春播序幕。綜合多地消息，南疆地區預計在4月上旬進入棉花播種高峰期，北疆地區預計在清明節後開始播種。據中國棉花協會前期調查，今年新疆棉花種植規模基本與去年一致。

目前，新疆生產建設兵團和北疆地區9成以上棉田已實現全程機械化，南疆喀什地區、阿克蘇地區、巴音郭楞蒙古自治州農業機械化起步晚，但近年發展速度迅猛。2019年，新疆棉花機械化採收面積突破1150萬畝，全區棉田機採率首次超過40％。

得益於獨特的光熱條件，新疆棉花擁有大陸國內較高的品質優勢。20世紀90年代以來，中國棉花生產區域重心由黃河流域逐步向新疆轉移。目前，新疆是中國最大、世界重要的棉花產區。

新疆維吾爾自治區農業農村廳數據顯示，目前新疆共有61個縣市區、110個兵團團場種植棉花，近一半農戶從事棉花生產，來自棉花的收入貢獻了新疆農民純收入的30％。

2020年新疆棉花產量達516.1萬噸，佔全大陸棉花總產量87.3％，新疆棉花播種面積3752.85萬畝，佔全大陸種植面積的78.92％。

(中時 )