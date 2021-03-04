中鋼(2002)將於本月中旬開出的第二季內銷盤價可望持續開高盤，4月開月盤的熱軋產品將是連續第十個月漲價，季盤則是連續第三季上漲。鋼價漲勢看到第二季，鋼鐵股續吸引資金湧進，中鋼、中鴻(2014)、燁輝(2023)、東和鋼鐵(2006)等並獲得法人買盤。

上半年鋼價持續看漲，豐興(2015)本周鋼筋也為連續第三周漲價。鋼鐵股再度吸金，成為今早台股穩盤之要角。

今年以來鋼價漲勢加速，中鋼1月產品價格全面大漲，每公噸調漲1,200～1,500元，平均漲幅6.1%；2月內銷盤價平均漲幅更達9.5%，各品項每噸調漲2200元至3000元不等。3月內銷鋼品盤價續漲，各品項每噸調漲450元至2500元不等，平均調幅為2.5%，為自去年7月以來，連續第九個月調升盤價。

中鋼、中鴻第一季盤價逐月調升，獲利可期。外資周三買超中鋼達14965張，外資周三買超中鴻8581張，外資買超上半年營運同樣樂觀的燁輝4753張，此外，外資買超東和鋼鐵5602張，推升股價續攻。

第一季鋼市熱絡，鋼價大幅上漲，中鋼、中鴻以及下游的燁輝均可望受惠，中鋼看上半年鋼市景氣樂觀，有利第二季獲利維持高檔，加上去年上半年基期低，今年上半年碳鋼廠的營運均將比去年呈現大幅成長。

展望第二季，中鋼看好需求持續熱絡，加上國際行情維持向上格局，市場預料，中鋼將於本月中旬開出的4月、第二季內銷盤價可望續開高盤，帶動第二季營收及獲利續旺。

此外，國際廢鋼原料報價持續反彈上攻，豐興本周盤價續漲，廢鋼及鋼筋同步開高，其中，廢鋼收購價續漲500元，鋼筋漲400元，亦為牛年開紅盤以後，連續第三周上漲。鋼筋市況看旺加上鋼價上漲，亦有利東和鋼鐵(2006)、威致(2028)、海光(2038)等業者。

國際原料價格於春節假期以來持續漲勢，豐興牛年開紅盤以來，廢鋼及鋼筋同步連續調漲；累計三周以來，廢鋼共大漲每公噸1500元，鋼筋產品跟漲，連三周共漲1200元。

(時報資訊)