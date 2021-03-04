英國財政部長桑納克(Sunak)周三發表了他希望為最後一次的對抗新冠疫情的支出計畫；財長並且開始關注財政問題，宣布從2023年4月開始提高部分企業稅，屆時經濟也將已遠離新冠病毒干擾。

桑納克在國會指出，因歐洲進展最快的疫苗接種進度，經濟將在2022年中旬回復到疫情爆發前水準，比原先預期的提早6個月。

而經濟損失將持續；然而隨著未來幾個月封鎖的緩解，短期內需要650億英鎊(約910億歐元)的額外支援。

財長另提早示警，要求企業未來繳交更多稅款；英國大型和獲利公司的企業稅在2023年將提高到25%，而目前為19%；英國整體稅率將升高到1969年來最高水準。但是將保護獲利不超過5萬英鎊的小企業；預計有10%的公司會適用於提高後的稅率。

然而在此之前，企業仍可使用減稅方案，財長希望藉此擺脫新冠泥沼，增加投資來刺激短期成長。

財長在國會重申不惜一切代價支援英國人民和企業。支援措施包括成本最高的英國企業就業補貼計畫再延長5個月、擴大對自營商的協助、緊急福利金的持續支付。

零售商、飯店餐廳和休閒產業的房屋稅豁免，將持續到六月，該時間點亦為首相強生(Johnson)希望完全解除封鎖的時間。

現行的購屋稅調降將再延3個月，到6月30日；而對於較便宜的房屋則延至9月底。

(時報資訊)