受到美國債券利率走升影響，近期市場類股輪動明顯，包含能源、金融與周期性工業等表現轉強，而先前漲多的綠能相關產業則有不小的修正幅度。法人表示，由於綠能環保是長期趨勢，拉回都是買點。

在民主黨1月取得參議院多數席次後，相關產業受到激勵，之前價格明顯被推高，使得近期獲利了結賣壓現，也加重此次修正幅度。百達投顧指出，環保能源產業在過去兩年繳出強勁報酬之後，近期出現修正是很合理的，雖然很難預測短期市場是否止穩，但從價值面來看，提供具吸引力的切入點，過去擔憂該產業具潛在泡沫的投資者也可能更願意投入相關產業。全球而言，環保能源的基本面仍相當具有支撐，包含消費者、企業與政府的承諾與支持持續提升。美國重回國際組織，協助降低氣候變遷的影響，也使得環境監測與顧問公司受益。

安聯投信也表示，全球景氣在經歷過2020年的衰退之後，預計今年在各國政府積極的財神及貨幣政策刺激下，將可看到結構型及景氣循環性的雙成長動能。有鑑於綠色投資為近期各國財政政策簇擁的重點，預估今年也將看到明顯的增長。

日盛全球抗暖化基金經理人鄭慧文指出，新冠疫情加速好轉，隨著疫苗接種率上升，全球單日新增確診人數持續加速下滑，將有利景氣復甦，近期美股財報公布大多好於預期，有利帶動經濟復甦。美股過去一年呈現大漲之後，近期出現高檔震盪，波動可能加大。疫苗接種後，持續觀察疫情控制狀況，預期第一季企業獲利將呈現成長兩位數，基本面及經濟面正向發展，看好美股多頭格局不變，而新能源、綠能、科技股等更是盤面觀察重點。

從企業獲利觀察，百達投顧說，環保能源範疇的電動車領域與工業效率等公司的2021年財報預期都有明顯改善，且美國新任總統拜登就任的100日內，將持續推出正面訊息，應可為市場帶來驚喜。ESG的浪潮不會在短期內改變，新世代對於「地球有利」事務的支持，長期會使得環保能源與提供環境解決方案的企業獲得更高的市場評價，建議投資者可以逢回買進此類長線題材。

安聯投信同樣指出，目前投資綠能相關基金的風險不大，因為修正主要是漲多所致，基本面長期看好，屬於結構性成長的板塊，拉回都是不錯分批布局點。

(工商 )