豐原八方夜市設備登記照。（台中市政府提供）

台中市政府推動綠能改善空污，以103至107年太陽光電裝置量增長108 MW（千瓩）為準，提出111年光電三倍增計畫，截至今年1月，光電累積裝置容量已達352.5MW（千瓩），達成率99.8％。為鼓勵民間企業進一步設置，經發局今年將針對工廠類建築物加碼補助，每案最高可達50萬元，朝光電四倍增465MW目標邁進。

經發局長張峯源說，市府推動太陽光電政策由機關帶頭做起，102年訂定「台中市市管公有房舍設置太陽光電發電系統標租作業要點」，並在去年9月修正標租作業要點，讓太陽光電設置地點從公有廳舍屋頂擴大到公有建物及屋頂、公有土地，學校或公園球場、停車場等閒置空間。

根據台電最新數據，截至今年1月，台中光電累積裝置容量已達到352.5MW，距離原訂定目標353.3MW只差不到1MW。

市長盧秀燕今日於市政會議上肯定市府團隊的努力，將滾動調整並訂立新目標，提高為「光電四倍增」，希望明年底前，太陽光電累積裝置容量達到465MW，全力朝2030年達1GW(十億瓦)願景前進。

張峯源指出，台中共有42座公有市場，目前梧棲第一市場等7座公有市場已設置太陽光電，今年起推動「綠能屋頂」計畫，將直接遴選適當營運商協助民眾設置太陽光電，相較原本受理申請案後再逐案招標，有助提升服務效率，預計今年將再新增11處公有市場裝設完成，包括梧棲第二市場、沙鹿市場、清水第一市場等，讓太陽能發電比例攀升。

另針對用電大戶，市府依照「台中市發展低碳城市自治條例」規定，分三階段公告，自公告日起 3年內需完成裝設契約容量10％以上的再生能源，或採節能措施、購買綠電憑證等方式辦理，全市統計共507家用電大戶需配合實施，促進綠能發展。

經發局強調，為鼓勵企業與民眾加入設置太陽光電行列，共同為綠能節能減碳努力，市府繼107年、108年編列570萬元、去年編列1,540萬經費，補助民間設置太陽光電；今年持續加碼，總補助經費提高至1,890萬元，補助類別包含自用型每峰瓩(kWp)補助1萬8仟元，每案補助上限最高為30萬元、併聯型每峰瓩補助5000元，每案補助上限最高15萬元。

另外，符合工廠資格的申請對象，每峰瓩則補助5仟元，總裝置容量100峰瓩(含)以下者，每案最高補助30萬元，總裝置容量101峰瓩(含)以上，每案最高補助50萬元。相關補助計畫詳情請至經發局網站(https：／／www.economic.taichung.gov.tw)查詢，或撥打04-22289111＃31424洽張小姐，經費有限，歡迎符合資格者儘速申請。

(中時 )