苗栗縣鄧姓男子與謝姓、廖姓、黃姓男子組成4人竊盜集團，農曆年前後偷遍苗栗、公館、三義等地犯下5起住宅竊案，得手玉珮、金飾及液晶電視等3C產品，苗警組成專案小組查緝，全案依竊盜罪移送並聲押獲准。（苗栗警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣鄧姓男子與謝姓、廖姓、黃姓男子組成4人竊盜集團，農曆年前後偷遍苗栗、公館、三義等地犯下5起住宅竊案，得手玉珮、金飾及液晶電視等3C產品，苗警組成專案小組查緝，全案依竊盜罪移送並聲押獲准。（苗栗警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣鄧姓男子與謝姓、廖姓、黃姓男子組成4人竊盜集團，農曆年前後偷遍苗栗、公館、三義等地犯下5起住宅竊案，得手玉珮、金飾及液晶電視等3C產品，苗警組成專案小組查緝，全案依竊盜罪移送並聲押獲准。（苗栗警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

偵破公館鄉連續住竊案的偵查佐李政瑋，2月12日大年初一受理公館鄉福星村住宅竊案後，在座位上無意間看見縣警局長頒贈的「每案必破」紅包，內心受到激勵，自願停休2天積極投入偵辦。（苗栗警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣鄧姓男子與謝姓、廖姓、黃姓男子組成4人竊盜集團，農曆年前後偷遍苗栗、公館、三義等地犯下5起住宅竊案，得手玉珮、金飾及液晶電視等3C產品，苗警組成專案小組查緝，19日先拘提謝、廖、黃姓等3名竊嫌，25日再持搜索票逮捕鄧姓主嫌，全案依竊盜罪移送並聲押獲准。

40歲鄧姓主嫌夥同52歲謝姓、47歲廖姓、44歲黃姓男子，組成4人竊盜集團，於農曆年前後分別在苗栗、公館、三義等地行竊，2月12日大年初一，鄧嫌於公館地區破壞住家2樓後方窗戶，行竊玉珮及金飾，22日又闖入新裝潢住宅行竊全新的液晶電視、筆電及單眼相機等，搬運過程被民宅監視器錄下。

監視器畫面，鄧嫌與同夥扛著液晶電視全往接應車輛反方向走，疑似想繞路混淆警方調閱監視器追緝，於鏡頭外過馬路後，才又緩緩走回車輛方向，待接應車輛到位，再上車離開現場。

苗栗警分局組專案小組，掌握鄧姓犯嫌涉嫌重大，報請苗栗地檢署檢察官指揮偵辦，2月19日拘提謝姓、廖姓及黃姓等3人，25日再持搜索票前往鄧嫌住處，起獲65吋及43吋液晶電視各1台、單眼照相機、筆記型電腦及玉珮項鍊3條等贓物，全案依竊盜罪移送，並建請聲押獲准。

苗栗警分局指出，偵破公館鄉連續住竊案的偵查佐李政瑋，2月12日大年初一受理公館鄉福星村住宅竊案後，在座位上無意間看見縣警局長頒贈的「每案必破」紅包，當下內心受到激勵，自動向偵查隊長提出自願停休2天積極投入偵辦，偵破連續竊案「心想事成」，隊上同仁都嘖嘖稱奇。

(中時 )