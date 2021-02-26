全球晶片大缺貨，讓各國警覺性提高，歐美開始尋思擺脫對亞洲晶片的依賴，想要掌握科技業長期投資機會，在此前題下，是否會造成晶片生產的重新洗牌？元大未來關鍵科技ETF研究團隊建議，投資人此時應掌握兩個原則，一是透過嚴謹指數編製規則篩選成分股，布局全球的科技主題ETF，以全球為範圍尋找最佳投資標的。二是善用零股交易機制，分批進場。透過時間與標的分散的布局策略，任何人都可以輕鬆布局全球科技業龍頭，掌握產業起飛大勢。

美國英特爾與其他半導體協會成員聯名上書美國總統拜登，希望支持《CHIPS法案》，建立國家半導體技術中心，推動3奈米以下先進晶片技術發展。德國總理梅克爾也說，歐盟國家應提高自身技術能力，應該能夠自行生產晶片、電池等。元大未來關鍵科技ETF研究團隊指出，當各國開始注意產業鏈集中的風險，投資人也該藉由布局全球之科技主題ETF，透過嚴謹邏輯篩選成分股，挑出全球頂尖企業，並掌握科技業長線投資機會，降低個別國家或企業風險。

元大未來關鍵科技ETF研究團隊指出，科技發展日新月異，一直是熱門投資標的。過去網際網路創造那斯達克4騎兵、智慧型手機也創造FANG等明星科技股，而眼前5G、AI大數據、物聯網、電動車商機正進入起飛期，未來6G研發正在醞釀，目前我們正處於新科技爆發的拐點，計算力、存儲能力、連網能力大幅提高，人類社會走向數位化時代，迎來全新生活型態。

全球的科技主題ETF，例如元大全球AI(00762)、元大全球未來通訊(00861)、元大未來關鍵科技(00876)、國泰AI機器人(00737)、台新全球AI(00851)、統一FANG+(00757)等。

(時報資訊)