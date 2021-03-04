聯發科(2454)在產能奧援豐沛下，相較於對手高通更具優勢，預計在此優勢下，後續陸系手機客戶有可能將聯發科列為首選，聯發科今年在華為、OPPO、vivo以及小米四大品牌的終端5G上，市占率將更進一步，且因晶圓代工產能緊繃，預期聯發科單價將上揚，隨產品組合轉佳，也將推升聯發科營業利益率。

全球半導體產能大缺貨，傳出聯發科勁敵高通晶片交期再度向後延長，此一訊息無疑是為近期全球半導體產能缺貨狀況作出最佳佐證，且目前半導體業者普遍認為該緊張狀況，至少到上半年為止都無舒緩，只是在高通傳出延長交貨的同時，據悉，聯發科近期卻是在台系封測廠下足第二季大單，顯示出聯發科相對高通在半導體產能上較具優勢，主要原因不外乎高通先前交由三星代工，三星的產能問題仍有疑慮，而聯發科有台積電(2330)奧援，產能無虞，加上手機用PMIC(電源管理IC)目前緊張，而高通的PMIC主要是中芯代工為主，而聯發科是交由台系代工廠生產，相比較之下，以交貨速度及周邊IC的配合，聯發科略勝一籌，在有代工夥伴全力奧援下，後續陸系手機客戶有可能將聯發科列為首選。

根據CINNO Research資料顯示，2020年華為、OPPO、vivo以及小米四大品牌賣出的5G終端中，採用聯發科5G方案比重高達22.6%，今年有機會再進一步提升。

市場認為，三星的5奈米良率不佳是高通晶片交期延長的原因之一，且即使欲重回台積電投片，2021年5奈米產能也早已被AMD、Apple、聯發科等客戶占滿，聯發科在有台積電產能支持下出貨順利，預期2021年5G AP在可取得市占率有望達5成水準。

對照台積電先前所稱今年5G智慧型手機滲透率達35%以上，因聯發科具有產品陣容堅強、供應鏈支援的優勢，預估其5G SoC市占率將超過三成，即出貨1.5億顆以上，目前晶圓代工產能緊繃，預期聯發科單價將上揚，且來自競爭者的價格壓力不大，隨產品組合轉佳，營業利益率將處於成長軌道。

(時報資訊)