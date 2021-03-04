韓國汽車製造商協會（KAMA）4日最新數據顯示，2020年，韓國車在全球汽車市場市占率，與2019年一樣都是7.5%不變。韓國全球車市滲透率沒有成長，可能都要怪中國大陸對韓國汽車需求量，大減逾三成所致。

根據這份報告，2020年韓國汽車銷售量占美國，中國，歐洲與包括印度，巴西等其它四個主要海外市場的7.5％，與2019年同期相同。

儘管高檔休旅與電動車賣得很好，但在中國這個全世界最大汽車市場中，韓國車銷售量大減超過30％。

2020年，全球主要市場的汽車銷售量為5316萬輛，比2019年下降14.9％。受疫情衝擊，2020年上半年度，全球汽車銷售年減29.6％，下半年雖有回溫，但還是減少0.4％。

全球第二大經濟體中國大陸，汽車銷售量年減6.1％至2014萬輛。美國也下滑14.7％，為1446萬輛。至於歐洲則減24.3％，為1196萬輛。

其他四個國際市場包括印度，墨西哥，巴西與俄羅斯，這些地區的汽車銷量也受到新冠病毒嚴重打擊。上述這些七個國家，汽車銷售量就占了全球市場近七成左右。

(時報資訊)