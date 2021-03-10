中華電(2412)於去年開始與韓國LG U+展開戰略合作，提供消費者多元的5G影音娛樂，於今(10)日再宣布加入由韓國LG U+、日本KDDI、加拿大Bell、Felix & Paul及Altas V等電信營運商及內容合作夥伴共同成立的「全球XR內容電信聯盟」，也是國內唯一加入該聯盟的電信業者。

中華電行動通信分公司簡志誠總經理表示，此次攜手LG U+加入全球XR內容電信聯盟，預計透過聯盟成員間的合作，將帶動XR領域的技術和相關應用，促進台灣5G娛樂產業接軌全球，佈局VR/AR市場，今年度預計將推出VR國內影視內容與3D AR內容，打造嶄新的5G視聽饗宴。

韓國LG U+ 5G事業群副總裁Yoonho Cho指出，看好XR未來發展潛力，LG U+致力提供高品質、殺手級的XR內容，如賣座鉅片，讓所有消費者不分年齡、性別皆可盡情享受XR沉浸式娛樂體驗。全球XR內容電信聯盟將提供高效益、高科技為基礎的高品質沉浸式娛樂內容，下一階段規劃提供國際太空站(ISS)VR內容，讓民眾有置身於外太空漂浮的體驗。

本次中華電由行動通信分公司總經理簡志誠代表與韓國LG U+、法國Orange及美國Verizon進行線上合作簽約，透過加入「全球XR內容電信聯盟」，將合作範圍擴大到全球營運商和頂尖內容工作室，結合雙方5G技術與數位影音內容資源，以打造更豐富、多樣化的國際級5G服務內容，推動全球XR產業的發展，建構健全的娛樂產業生態圈。

(時報資訊)