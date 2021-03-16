5G手機滲透率帶動濾波器需求，低溫共燒陶瓷(LTCC)濾波器具毫米波市場發展潛力前景看俏，深耕LTCC多年的璟德(3152)受惠於LTCC市況火熱，部分產品訂單能見度已達今年第2季到第3季，讓璟德今年營運展望很樂觀，璟德預估，今年成長動能不會低於去年。

5G毫米波(mmWave)因高頻、大頻寬特性，及部分頻段與Wi-Fi具共存干擾問題，低溫共燒陶瓷(Low Temperature Co-fired Ceramic；LTCC)為濾波器具發展潛力的解決方案。此外，因濾波器數量佔所有射頻前端(Radio Frequency Front End；RFFE)模組比例最高，DIGITIMES Research分析師簡琮訓表示，伴隨5G手機滲透率持續攀升，將帶動濾波器需求成長。

5G通訊除新增毫米波頻段，更強化載波聚合(Carrier Aggregation；CA)、MIMO(Multiple-Input and Multiple-Output)等技術，此外，sub-6GHz與Wi-Fi 5GHz頻段相鄰，引發訊號相互干擾現象。射頻濾波器攸關訊號品質，因此，濾波器業者在設計端需滿足5G高頻、大頻寬、高功率等要求外，尚需克服元件尺寸、功耗、溫度等因高性能帶來的挑戰。

Q值(Q-value)或稱品質因數(Quality factor；Q-factor)為濾波器性能的重要參考指標，表面聲波(Surface Acoustic Wave；SAW)濾波器及體聲波(Bulk Acoustic Wave；BAW)濾波器因具有高Q值，已常見於2G、3G、4G手機。

璟德以生產低溫共燒陶瓷(LTCC)高頻整合元件及模組為主，產品包括：濾波器(Filter)、平衡阻抗濾波器、晶片天線及模組、射頻前端模組、天線開關模組、高頻晶片陶瓷元件等，是大中華區LTCC第一名的製造商，也是全球前三大廠，僅次於村田及TDK。

受惠於5G手機滲透率提升及WiFi 6應用日益廣泛，LTCC自去年下半年呈現嚴重供不應求，去年第4季璟德訂單出貨比(B/B)值高達3.5到4，今年第1季市場供給缺口更進一步拉大，目前市況比去年底還好，部分產品訂單能見度已達第2季到第3季。

璟德前2月合併營收為4.8億元，年成長51.96%。

由於上游材料如銀漿，又漲不停，為反應成本，璟德日前發函代理商，針對「代理商部分產品」自4月起漲價約30%到40%。

璟德今年也將持續擴充產能，預計今年第3季底將完成第二階段的擴充，並開始對營收有所貢獻，璟德預估，二期將與一期一樣增加約40%的產能。

(時報資訊)