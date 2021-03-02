月薪18萬多的陳姓女行銷專員4年前遭東森得易購公司指控她發黑函、惡言中傷、吵架影響辦公秩序，並將她開除，她不服提告；一審駁回她的請求，二審認定她的行為不是違反勞基法的「暴行、重大侮辱」，逆轉改判僱傭關係存在，上訴後，最高法院駁回確定。

法官逆轉判的理由，認定對於勞工終止僱傭關係，將影響勞工生計，甚至影響其生存，更須考量最後手段原則，即須勞工所為之行為，客觀上已難期待雇主採用解雇以外之懲處手段而繼續其僱傭關係，但陳女的行為未達非解雇不可。

陳女表示，她在2017年3月20日受雇於東森得易購擔任行銷人員約定月薪18萬元，但公司在同年11月9日以她吵架影響辦公秩序及攜帶手機進入工作區域公布欄拍攝，並上傳LINE群組，對其他員工實施重大侮辱行為由開除，終止勞動契約。

陳女解釋，她沒有公司所指咆哮情事，她只是帶手機拍攝帶置物櫃旁的業績排行榜，上傳之LINE群組也是公司員工，目的是將自己的業績經由訊息使相關同事知悉，係為維護自己合法權利，無侵害被上訴人營業秘密。

新北地方法院認為，陳女已破壞公司內部管理指揮、秩序紀律的維護，嚴重影響該勞動契約之繼續存在，駁回她提起的確認僱傭關係存在之訴，但台灣高等法院改認定公司未達最後手段原則，逆轉改判僱傭關係存在，上訴後，最高法院駁回定讞。

(中時 )