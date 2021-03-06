農委會農糧署3支箭促銷高麗菜，外銷高麗菜至杜拜。（張朝欣攝）

國內高麗菜因供過於求價格崩盤，農委會農糧署為協助農民促銷高麗菜，6日在雲林縣西螺鎮舉辦「台灣初秋高麗菜進軍杜拜」記者會，由農糧署署長胡忠一等人共同主持裝櫃儀式，強調將以擴大內需、協助加工、拓展外銷3支箭，解決國內高麗菜過剩問題。

「台灣初秋高麗菜進軍杜拜」記者會在西螺鎮漢光果菜生產合作社舉行，胡忠一表示這是首次把初秋品種的高麗菜出口至杜拜，此次有1貨櫃20噸，預計今年4月底前，至少可出口20貨櫃到杜拜，另外還會有其他國家。

胡忠一解釋，之前出口杜拜都是比較硬可耐長途運輸的高麗菜品種，初秋因比較軟，不利做長途運輸，但政府以冷鏈技術加以克服，從出口到杜拜通關、出關需16至18天，這是很大的挑戰，但我們已經試驗成功，順利完成第1櫃的出貨。

胡忠一說，4月底之前會陸續處理國內高麗菜銷售，目前拍賣市場價格在每公斤6元左右，這段期間是最有競爭力的時候，因為國內價格低，在國際上的價格競爭是最強的時候。

胡忠一指出，政府將用3支箭協助行銷高麗菜，第1是擴大內需市場，包括量販店、超市、學校營養午餐、國軍副食品等；第2是加工，已透過彰化、雲林、嘉義、台南等縣市政府公告，由加工業者申請做加工，已做了100多噸；第3是外銷，今年至本月5日已出口563噸，加上6日雲林與其他地方的出口，將突破600噸。

至於有農民在產地棄收，並認為是政府不當進口高麗菜造成崩盤，胡忠一強調高麗菜是自由進口項目，政府不會干預，政府主要是協助農民所得能夠獲得確保，最近1期稻作雲林沒有強制休耕，若沒有趕快搶收高麗菜，將無法進行1期稻作的播種。

胡忠一表示，去年因雨量少等天候影響，每公頃高麗菜田僅生產30噸，比正常的60噸少很多，所以到今年1月中旬前價格還很高，結果大家拚命種，特別是在1月上、中旬都是暴紫燈，即是種苗供應超過700萬株。

過年前因3波寒流高麗菜需求量強，價格還不錯，果菜市場拍賣維持在每公斤20至40元，但2月17日放完年假開始上班，價格就跌下來，最近這幾天價格為每公斤6元左右。

胡忠一說，價格崩盤在經濟學上有其定義，政府監控價格是拍賣市場每公斤5.3元、產地價格3.5元，連續跌到這個價格以下1星期定義為崩盤，價格起落1、2天是正常的，如果超過1星期政府一定會出手解決。

(中時 )