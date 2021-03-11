中國大陸以防檢疫為由停止台灣鳳梨進口，有立委擔心，大家吃鳳梨的全民運動難以持續到盛產期結束，之後玉荷包、愛文芒果也即將大出，大陸封鎖我農產恐再上演。農委會主委陳吉仲表示，玉荷包、芒果的加工行銷會在5月開始推出，做好超前部署。

立法院經濟委員會今日邀請農委會主委進行相關專案報告並備質詢。

民進黨立委邱議瑩說，現在雖然許多人幫忙購買鳳梨，但鳳梨產季一路到7月，如何將購買鳳梨的熱潮延長到7月是項挑戰；再來5月之後陸陸續有玉荷包、愛文芒果、檸檬等農產品要上架，大陸像鳳梨那樣又棄單也是有可能，農委會要超前部署。

陳吉仲表示，現階段的外銷、加工、企業採購都會安排到盛產期，所以不用擔心，不過有農民表示現在反而要擔心玉荷包、芒果等農產，因為可能「大出」，現階段已經在研擬從行銷、加工、外銷3方向進行，具體方式會在5月後推出。

國民黨立委楊瓊瓔指出，農糧署明年將推動200多戶鳳梨外銷供果園，但是否有這麼多的外銷市場也引來疑慮，全民吃鳳梨並非長久之計，不可能每次都靠這一招，外銷一定要有事前規畫，否則農民有沒有信心也是問題。

陳吉仲說，鳳梨今年外銷目標為3萬公噸，主要以日本、香港、新加坡等為主，日本前年外銷量不到1000公噸，去年2000多公噸，但今年可以賣到1萬公噸，大有成長。

民進黨立委賴瑞隆提問，拓展國際市場方面，有機會農產品有機會做出國際品牌？

陳吉仲說，台灣鳳梨絕對可以，但也不是為出口而出口，而是逐步提高外銷其他市場的比例。

(中時 )