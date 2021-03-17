在中美高級別官員會晤前夕，美國針對香港問題對中國官員實施新的制裁。美國國務院17日發表聲明指出，美國對此前實施旅行限制的14名中國官員追加新的金融制裁。

多維新聞報導，這14名中國官員分別是王晨、曹建明、張春賢、沈躍躍、吉炳軒、艾力更依明巴海、萬鄂湘、陳竺、王東明、白瑪赤林、丁仲禮、郝明金、蔡達峰、武維華。上述14人都是中國全國人大常委會副委員長，均為中國副國級官員，是中國公務員體系中第二高級別的領導幹部。美國國務院新的制裁聲明上還有另外列出10人。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）17日不僅在推特上轉發制裁聲明，並表示這些中國官員削弱香港高度自治。

早在2020年12月7日美國財政部就宣布，制裁上述14名中國官員，指他們涉及參與取消4名香港民主派立法會議員的資格。

另一方面，中國全國人大2021年3月11日高票表決通過完善香港選舉制度的決定，對香港選舉制度進行深層改革，包括選舉委員會人數變化、立法會席次增加等。而此舉再度引發美國等西方國家的不滿。

(工商 )