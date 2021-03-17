君達集團推出「Gaea格雅雞」，農委會畜產試驗所長黃振芳（左起）、集團董事長尹純綢、農委會主委陳吉仲、縣府代理秘書長張逸華等人，示意執錘敲開蛋殼，新品種揭幕上市。（王志偉攝）

君達集團董事長尹純綢（右）舉辦「台灣國寶級Gaea雞」技術移轉暨上市命名發表會，農委會主委陳吉仲（左）見證。（王志偉攝）

深耕花蓮有機香草的君達集團，歷時8年研究，今舉辦新品種「台灣國寶級Gaea雞」技術移轉暨上市命名發表會，強調有機香草複方、無抗生素養殖，媲美法國知名頂級雞肉；農委會主委陳吉仲到場見證，中央也將提供專案性低率貸款方案，鼓勵花蓮小農投入有機畜牧產業。

君達集團自行研發4年，並從2017年起進駐農委會畜產試驗所總所進行研究，期間由畜產試驗所花蓮種畜繁殖場指導雞隻品種、基因篩選到品牌養成、飼養管理，歷時8年，終培育出花蓮獨特養殖新品種「Gaea 格雅雞」，打造花蓮有機畜產品特色亮點。

今在秧悦美地度假酒店，舉辦新品種「台灣國寶級Gaea雞」技術移轉暨上市命名發表會，君達集團創辦人尹純綢說，2020年雞肉市場面對疫情衝擊不減反增，「Gaea 格雅雞」養殖飼料非常講究，使用含有機香草複方，不僅是台灣無抗生素養殖的新里程碑，也造就肉質口感滑嫩、低脂肪、低膽固醇、低熱量等具健康概念的特色，媲美法國知名的頂級雞肉產品。

農委會主委陳吉仲表示，無毒有機農業已是健康趨勢，無施打抗生素的雞種，要克服許多技術、養殖問題，君達集團今成果值得肯定。之後技術授權轉移，飯店集團將與在地小農契作，而小農若要參與有機畜牧產業，農委會也將提供兩個貨櫃120萬資金生產，由農金局協助以專案政策性的低利率貸款，利率會在1至0.79間。未來有關行銷費用工作上，農委會也將全力協助配合，讓花蓮不僅有有機農糧，畜牧有機養殖戶，未來也將成為花蓮重要的產業鏈。

君達集團說，現代人重視養生，除了吃的健康、吃的美味，又講求營養素的吸收，今年也特別推出「Gaea格雅雞」滴雞精、熬雞湯等新系列商品，加上完善的冷鏈系統推動到大都會區百貨超市，未來亦規劃，泰國、大陸等海外行銷，推廣花蓮地方特色的頂級食材。現已在君達集團旗下的花蓮秧悅千禧度假酒店創下良好的餐飲銷售佳績！

(中時 )