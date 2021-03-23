上班族平日最期待的就是午休時間，與好同事相約吃好料更有拚勁，飯店業者靈機一動，端出涮涮鍋優惠吸客。頂級壽喜涮涮鍋「華國但馬屋」為平日奔波的職人開鍋加菜，今（23日）起周二至周五午餐時段，只要點選「平日限定」個人或雙人小和美套餐即有優惠。

華國表示，持本人名片即贈送原價200元的快樂豬五花乙份；雙人用餐再享海鮮盆加購300元優惠（原價500元），內含廣島牡蠣、澎湖花枝、馬蹄蛤，及北海道生食干貝。

「個人小和美套餐」提供A5等級的黑毛和種和牛赤身腿肉，此部位因油花較少，充滿嚼勁與和牛的鮮甜味，是目前台灣較少見的肉品部位，搭配美國Prime等級安格斯雪花牛肉，加上開胃菜、雙品前菜、主食、蔬菜盤、甜品等，單人僅900元 ＋10％；「雙人小和美套餐」和牛肉品分量加大，再加上美國Prime等級安格斯雪花牛、牛小排，每人只要1000元 ＋10％。

配合週年慶新推出的限定店獨家湯頭「福左本家湯」為融合泰式冬蔭功與椰奶的酸香溫潤，為推薦客人嘗飲的新湯底，上市後大獲饕客好評，用來烹煮豬肉、海鮮都相當合適。

(中時 )