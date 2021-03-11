大陸以從台灣鳳梨檢出有害生物為由，禁止進口台灣鳳梨，在農委會補貼運費下，台灣鳳梨一度要外銷澳洲；而中油將在桃園大潭藻礁區興建第三天然氣接收站，也引發爭議，而藻礁公投連署，目前已達第2階段法定門檻。針對此時爆出民進黨立委王定宇與同黨發言人顏若芳同居疑雲，雖然兩人澄清是房東房客關係，但仍止不住質疑聲浪。東華大學教授施正鋒認為，王定宇是出來擋子彈的。

施正鋒在政論節目《新聞大白話》表示，他有時在想，王定宇這個案子，為什麼這時候爆出來，他覺得很奇怪，跟鳳梨、藻礁件是不是有關係？他是出來擋子彈的？若真是如此，接下來他會有重用啊！

針對台灣鳳梨一度要外銷澳洲，施正鋒指出，像農產品，生產、運銷跟消費者這三個問題，都很難處理。第一，比較價格，若真的要做，我們應該要到菲律賓、印尼，印尼應有台灣人在那邊種植，不過產量不夠，所以沒辦法去做；第二，是薰蒸這一部分，會導致果皮變黑，技術上是無法處理的；第三，澳洲為什麼要進口台灣鳳梨，一定是那邊的台灣人或是我們拜託，然後他們進口幾件，到時若責怪下來，就說「我有做一些事情啊」。

施正鋒表示，農產品產銷應該要長期規畫，怎麼會疲於奔命。所以為什麼現在會出現水果的問題？就是因為水果生產消費的彈性太低，就算跌價，也吃不了那麼多，不可能照三餐吃。這會害死阿兵哥，以前是香蕉，現在是鳳梨，如此一來，是會相互排擠的。

(中時新聞網)