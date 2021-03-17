金門縣近年來力推加強學童語言能力，縣政府昨(16)日宣布導入美國教育測驗服務社（ETS）資源，從下學年起小五生參加國際兒少英語檢測TOEFL Primary的檢測評量，預計2025年五到九年級學生全面施測。

金門縣政府16日與TOEFL Primary台灣區總代理忠欣公司簽約，在當地設置托福考場，今年起小5生全面施測。金門縣政府秘書長陳朝金指出，這項合作計畫實現縣長楊鎮浯「打造雙語教學環境、提升學子外語能力，設立外語檢定考場，延攬國內外優良師資」的教育政見，並期望透過此次合作，培育在地教學人才、推動金門縣英語素養教學。

此計畫為五年中長程計畫，全縣小五學生自今年起逐年接受國際兒少英語檢定TOEFL Primary的檢測評量，預計至114年五至九年級學生全面施測，以了解每階段的英語學習成果，建立學習成就資料庫，提供精確學習診斷作為教學調整修正參考與指標，全面提升英語教學成效，發展金門縣精進英語教學策略。

此外，縣府與TOEFL Primary台灣區總代理忠欣公司合作，成立「國際雙語人才培力資源中心」，提供教師進修資源及課程諮詢，厚植本地教師英語教學力。

(中時新聞網)