民進黨立委王定宇被爆與民進黨發言人顏若芳同居，引發「分租房間」疑雲，甚至陰謀論四起，懷疑是台南市長選舉的競爭者爆料所為。前民進黨立委沈富雄表示，沒有人要害他們，是他們自己的問題。

沈富雄在政論節目《平論無雙》中認為，王定宇、顏若芳兩人目前仍沒有處理這個危機。像房東房客的關係，還有月租金8000元，那是已經先套好招了，這不是危機處理。如今這個狀況，當然對王定宇選台南市長的可能性，是大幅下降，顏若芳也不用想去選台北市議員了。所以這事件對他們1年、兩年內的政治前途是有傷。但也不能根據此事對他們有傷，就斷定是有人要害他們，這是他們自己的問題嘛。

沈富雄表示，王定宇和顏若芳兩人要出來解釋，這件事到底為什麼會這樣，因為主要媒體現在已經累積了10個疑點，所以他們要進一步去說明到底怎麼一回事。不過，即使王定宇言詞再犀利，要應付自己先前的這一套說辭，他覺得非常困難。

王定宇今早則在臉書PO文說：「這麼多年來的早安文，重點是一早跟支持者問早安並傳達2件事，一是所在都市、二是天氣概況，從沒有打卡表示人在哪裡，重點就是早安文，標示都市和氣象，我的早安文根本不是打卡表示自己位置，每一則早安文都是如此，助理、家人、支持者都知道，那些編故事說某一則刻意製造假地點的，要不要每一則都對照一下？至於早安相片是日常隨時拍的或是網上抓的，都是存在Dropbox內，當天跟氣象軟體合併，不知道的可以溝通，刻意毀謗的就好自為之！」

(中時新聞網)