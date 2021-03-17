美股道瓊指數16日收跌0.39％，那斯達克收小漲0.09％，科技股以蘋果上漲1.27％表現相對較強，伴隨著蘋果新品發表會將於3月23日舉行，近期股價整體較無表現的台廠供應鏈，今（17）日齊步大漲，營運傳佳績的正達（3149）與聯德控股-KY（4912）早盤雙雙攻上漲停，另有約40檔以上蘋概股也大漲1％以上，整體氣勢強。

蘋果股價從今年1月中旬高峰滑落後，股價大概在122～125美元之間幅整理，台廠蘋概股也沒有太多表現，隨著蘋果即將展開春季新品發表會，市場對新品發表會有所期待，蘋果股價回溫，激勵台廠供應鏈股價也跟著反彈，尤其去年獲利即將公告，多數有不錯表現，個股股價將有機會隨著財報及營收正面訊息表現。

正達累計前2月營收年增近達67％，營收表現優異，聯德控股-KY前2月營收年增近倍數成長，營收傳佳績，今日股價雙雙大漲，正達更強勢鎖住漲停。

此外，蘋既股的力旺、天鈺、萬潤、神盾、毅嘉、順達、譜瑞-KY、良維、訊芯-KY、鴻海、宏捷科、台表科、鴻準、聯詠、宏致、正崴、雙鴻及南電等都大漲2～6％以上，在台股加權指數於平盤上下游走下，成為盤面上強勢族群。

(工商 )