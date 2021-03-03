法務部行政執行署公告的最新一波欠稅大戶檢舉名單，美麗華大飯店董事長黃春福以欠稅3.2億元再登禁奢榜首，此外，義美食品高家親戚貴婦謝曉華，也因積欠贈與稅1千100餘萬元被公告禁奢，只要民眾發現他們搭乘高鐵、出入高檔飯店消費等奢華行為，提出檢舉，若能追回欠稅款，檢舉獎金最高百萬元。

黃春福是積欠綜所稅金額高達 3.1 億元，2018年7月26日曾被台北分署向台北地方法院聲請管收裁准，裁准當天黃春福在北院法警室前向台北分署執行官表達還款意願，協商分期還款計畫，並當場繳交300萬元才免被管收。黃的欠稅本金過高，本稅加上滯納利息，目前又達3.2億元，登上禁奢榜首。

謝曉華在2015年承接一家公司擔任負責人，公司欠營業稅700餘萬元，公司有清償能力，謝女卻不願償稅，新北分署布置10個月才在台北地檢署因案傳喚謝女時，庭後將她帶回，並向法院聲請管收獲准。謝女在管收3天後就將欠稅繳清。

不過，謝女在2018年還有贈與女兒所積欠了1千500餘萬元的贈與稅案，新北分署拍賣謝女名下一筆土地清償400餘萬元，謝女另有在台北市的不動產，新北分署囑託台北分署拍賣中，謝女也因這筆贈與稅再被禁奢。

除了黃春福及謝曉華，這次的禁奢大戶還包括台中分署執行的林木全，欠稅6116萬9567元；台北分署執行的林信賢，欠稅3千34萬9767元及新竹分署執行的楊育菇1千441萬5410元。

這些禁奢大戶在沒有正當理由下，嚴禁搭計程車、飛機、高鐵；不得購買2000元以上的商品、服務；不能到4星級以上飯店、夜店消費；也不可買賣股票、期貨等；當然，也不能借款給他人超過2000元；每個月生活費不得超出2萬4000元。到8月底，只要民眾發現這些禁奢大戶有豪奢行為，可向執行署檢舉，若能追回欠稅款，檢舉獎金最高可達百萬元。

(中時 )