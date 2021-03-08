桃園市長鄭文燦上任後力推女性主管，32局處中有9人都是女性主管，不但一級機關首長較2015年成長5％、簡任人員成長8％，一級機關一、二級單位主管男女比例更已達1：1，堪稱「女力噴發」。

3月8日是國際婦女節，鄭文燦挺性別平權，積極推展培養女力，透過辦理中高階女性公務人員培訓，鼓勵女性公務人員爭取表現與陞遷機會，提升女性主管陞遷動機，也選派優秀女性中階主管參加新世代公務員海外研習營，拓展國際視野，目前9等科長級主管男女比例達到各半，不再是「男科長」的天下。

桃園市政府32局處首長中，有9人都是女性，包括資科局長余宛如、青年局長顏蔚慈、體育局長莊佳佳、法務局長周春櫻、研考會主委吳君婷、人事處長黃新雛、社會局長鄭貴華、文化局長莊秀美、財政局長歐美鐶等，若加上3個事業單位更高達10人，另外女性副首長也達11人，堪稱歷年之最。

去年底甫上任的資科局長余宛如不諱言「資訊」過去被認為是男性天下，局裡6成都是男性，但她強調專精技術之外還要跨部門溝通，女性在溝通、規畫和細節安排上扮演重要角色，笑言桃園的資科局不但正副局長都是女性，還有科長看重女性的細心，力爭更多女性同仁。

市府指出，為使女性兼顧職場與家庭平衡，推動333育兒政策，讓女性在職場上打拼，無後顧之憂，透過公私協力，打造女性友善工作環境。市府也推出各項友善措施，像是公設民營托嬰中心、公共托育家園、親子館等安心托育措施、鼓勵事業單位提供員工哺乳室與托兒設施措施、婦女中醫助孕養胎調理、新住民懷孕婦女未納健保產前檢查補助等措施，達到保護母性及提升女性經濟力的目標。

(中時 )