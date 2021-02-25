基層農會代表及小組長選舉21日落幕，新竹地方檢察署17日接獲情資，指出竹北市農會代表選舉傳賄，即指揮新竹縣調查站搜索涉嫌以米粉、衛生紙賄選的胡姓農會代表候選人及其先生張男、張男友人吳男等人住家，並於一周內傳喚25人到案，檢方25日以違反農會法對胡女、張男做出緩起訴處分，諭知緩起訴處分金4萬元，法治教育1次，吳男則不起訴。

檢方指出，此案約於農曆春節期間，胡女、張男及吳男等人涉嫌透過炊粉、衛生紙1串等物品，向農會會員買票，支持胡女參選竹北市農會的農會代表等，新竹地檢署於19日指揮新竹縣調查站偵辦，搜索胡女及張男的住家、修車廠等地，並帶回相關證物。

據了解，由於涉案人為巡守隊成員，又逢春節期間，送禮對象多，檢方於一周內傳喚25人到案說明，不乏高齡70、80歲的年長者，其中田男、羅女均坦承不諱，檢方依法為職權不起訴處分。

檢方經調查後，認為胡女、張男行為有破壞選舉公平性之虞，違反農會法第47條第1項第2款，對於有選舉權人交付賄賂罪 嫌，依法對胡女、張男做出緩起訴處分，諭知緩起訴處分金4萬元，法治教育1次，吳男則不起訴。

(中時 )