一代性感女神「紅姑」鍾楚紅1991年嫁給廣告才子朱家鼎，3年後息影，她近年來偶爾參與廣告品牌活動，也不忘透過微博分享自己的近況。本月16日鍾楚紅將過61歲生日，昨(9日)她在微博分享今年吃到的第一個生日蛋糕，可見化了淡妝的她雙頰微紅、皮膚甚好，看來嫵媚、有女人味、神采奕奕，網友讚她狀態好，像是仙女自然老去的模樣。

鍾楚紅1979年參加港姐比賽出道，起初並未受到電視台青睞，卻得到電影公司賞識，第一部電影是名導杜琪峯作品《碧水寒山奪命金》，自此打開了她電影巨星的生涯，分別在1984年、1987年以《男與女》、《秋天的童話》獲得亞太影展最佳女主角殊榮。

鍾楚紅將過61歲生日。（圖／翻攝自鍾楚紅Cherie微博）

鍾楚紅和林青霞、張曼玉、梅艷芳在80年代並稱為「霞玉芳紅」，是香港四大夢中情人，1984年她因拍廣告工作，鍾楚紅和朱家鼎結緣熱戀，7年後兩人結婚，鍾楚紅為家庭淡出影壇，可惜2007年朱家鼎病逝，2年後鍾楚紅為了圓朱家鼎的心願，受洗成為天主教徒，她也挑明此生不會再婚，只因認為朱家鼎給她的愛已經夠度過這一生。

鍾楚紅近日和好友提前慶生。（圖／翻攝自鍾楚紅Cherie微博）

臉蛋甜美又有氣質的鍾楚紅，至今仍保養得宜，被問凍齡之道，她強調不喜歡動醫美手術，寧可自然老去，「要學會接受最真實的自己」。昨她在微博感謝朋友送的巧克力蛋糕，可見她臉上雖略有皺紋，但氣色相當好，美貌依舊，網友也獻上祝賀：「姐姐提前一個禮拜就開始過生日了，氣色真的特別特別好」、「你好靚啊紅姑」、「紅姑的笑容好燦爛，好看！」、「還是這麼迷人」。

(中時新聞網)