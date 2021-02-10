大陸女星章子怡昨（9日）迎接42歲生日，老公汪峰則帶著15歲女兒小蘋果和5歲女兒醒醒彈鋼琴，要為章子怡生，姊妹倆一起坐在鋼琴前演奏，逗得章子怡開心不已，連續比了好幾種愛心，而章子怡事後也發文直呼：「這是一份極其珍貴的生日禮物，謝謝我的寶貝們」，大方向老公汪峰和一對女兒致謝。

汪峰昨在微博曬出一對女兒彈鋼琴演奏、為章子怡慶生的影片，他也發文向老婆喊話：「一份特別的禮物，是孩子們珍貴的心意。老婆，生日快樂」，影片中，小蘋果、醒醒和章子怡都一同穿上海綿寶寶圖案的親子裝，小蘋果和醒醒為媽媽彈鋼琴，逗得章子怡比了好幾種愛心回應。

章子怡微博全文。（圖／取材自章子怡微博）

章子怡欣賞完女兒的演奏，噴母愛大讚：「太棒了，完美」，章子怡事後也開心發文：「工作結束回到家的這幾天，我一直覺得峰哥在策劃著什麼，孩子說不能說，我也就知趣的不打聽了！」並感性說：「這是一份極其珍貴的生日禮物，謝謝我的寶貝們 感恩～所有送祝福的朋友們，被人惦記真好」。

其實汪峰和女兒不只幫章子怡慶生，去年小蘋果迎接15歲生日時，章子怡就曬出為繼女慶生照，一家四口緊密相依，而值得一提的是，5歲醒醒與小蘋果的互動超溫馨，醒醒不僅整個人撲倒在姐姐的懷中，姊妹合照時，還從後面環抱，姊妹情深羨煞眾人。

(中時新聞網)