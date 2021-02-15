北市警南港分局爆發毒蟲在警隊內部「埋針」的重大醜聞，1名王姓偵查佐（王男）涉幫忙毒蟲「掉包」採檢尿液，不僅被「抓包」送辦吃刑責，還被免職丟了工作。王男偵訊時聲稱很後悔自己為了偷懶「便宜行事」，但絕對沒有收受金錢或任何好處，此舉是否涉「圖利」仍由檢方查辦中。和王男相熟的警界好友則表示，王男原本是充滿熱血抱負的好警察，「很訝異怎麼變了人？」

本刊調查，王男今年36歲，已婚，警專22期行政警察科畢業，2003年間分發到升格前的台北縣警局服務後，2005年考上偵查佐，到當時的中和一分局偵查隊服務。

2008年間，中和發生1起震驚全國的情殺案，擁有留美碩士學位的馬姓男子，只因小他18歲的女友提分手，不僅潛入對方家中殺了她，甚至殘忍地亂刀將女友毀容。馬姓兇嫌逃亡到淡水1處大樓後，當時負責偵辦的王男也和同事趕到，但兇嫌不願就範，跳樓身亡。不少媒體後來回顧這起重案時，都曾找過王男上鏡頭解說。

王男曾因表現優異，接受北市警局長陳嘉昌頒獎。（圖／翻攝王男臉書）

2010年間，王男調到北市警南港分局偵查隊，仍屢屢參與重案，但2017年時，他卻對1篇標題為「無人報考加上退休潮，偵查佐大缺人」的新聞覺得感觸，上臉書「NPA署長室」發文指「現任的會越來越無心無力，一個人可能要被當好幾個人用，這就是刑警的悲哀，真的是有功無賞，打破自賠的職位」。

而他的個人臉書首頁也寫著「世界上不公平的地方在哪裡？好的事情不會自然發生，就算發生，稍縱即逝」，字裡行間都充滿著無力感、灰色調，即便如此，他仍在2019年因表現優異，從北市警局長陳嘉昌手上獲得頒獎，並將照片PO上臉書公開，顯然還是對從警感到驕傲。

王男友人說，尿液掉包醜聞爆發至今，王男的心情仍相當沮喪，強調自己絕非「貪警」，沒收什麼好處，甚至打算提出「行政救濟」來復職，「現在的警界，環境到底惡化到什麼程度？讓1個原本優秀的警察變了樣？我想主管機關不應只是將王男當個案，革職、切割完了就算。」友人感嘆說。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)