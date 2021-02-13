13日埔里鎮北平街口槍擊案發現場，2名王姓嫌疑人由王姓弟弟持槍擊中1名60歲劉姓男子，劉男左胸中槍，送醫後不幸宣告死亡。（民眾提供／黃立杰南投傳真）

大年初二不平靜，13日下午3時15分，於埔里鎮北平街發生槍響，2名王姓男子駕駛一輛白色小客車，在北平街口開槍射擊1名60歲劉姓男子，劉男左胸中彈，緊急送往埔里基督教醫院急救，但仍在約下午4時30分宣告不治死亡。而埔里警分局和偵查隊於4小時內，迅速鎖定2名嫌犯，在晚間陸續逮捕到案，全案持續偵辦中。

據了解，此案疑似是賭債糾紛。60歲劉姓男子有賭博前科，13日下午3點15分左右在前往北平街朋友家聚會，在友人住處附近被2名王姓男子圍堵，雙方在街口談判起口角，24歲的王姓弟弟竟憤而拿出預藏的手槍開槍，打中劉男左胸上方，命中要害，隨後2男駕車逃逸，埔里警方鎖定1車2人追緝。

埔里警分局表示，警消人員接獲報案後趕到現場，據了解，劉男死因為心臟穿刺傷，子彈射中劉男左胸上方，當場還有呼吸，但送醫急救後過程OHCA，在傍晚宣告不治。警方迅速鎖定王姓兄弟涉嫌重大，2人當時共乘1輛白色轎車逃逸，經全面動員追緝，在晚間6點30抓到開車的哥哥，和7點30左右逮捕開槍的弟弟。

埔里警分局長方秋梅表示，2名嫌犯犯案後駕車逃離，警方循線找到人，2男見形跡敗露沒有反抗，被警方直接帶回分局偵訊。 據了解，2名王男是因為賭債糾紛或借錢不成起衝突，其後行搶並開槍。逮捕到案後起出作案改造手槍1把、子彈3顆，其犯案動機及詳細案發經過，仍待調查釐清。而不幸死亡的劉男遺體，有待14日由南投地檢署相驗遺體。

(中時新聞網)