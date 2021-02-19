一名在大陸上海一家諮詢公司上班的張姓男子，拒絕公司要求過年帶筆電回家上班，但張男認為休假期間沒有工作義務予以拒絕，過年期間加上春節假日與調休，總共放了27天長假，而且連公司電話也不接，沒想到假期結束就被公司開除，氣得一狀告上法院，法院最後認為公司無理，判決需賠償張男19.4萬人民幣（約新台幣84萬元）。

據陸媒《工人日報》報導，張男2019年春節期間拒絕主管「帶筆電回家工作」，他認為，放假期間沒有工作的義務，而且春節除了休假11天，還調休12天假，加上跨時半個月共2個周末，一連休了27天假，期間完全失聯，不讓公司找到他。

張男過完年之後被公司開除，便對公司提告維護自身權益，但公司表示，張男的有半年的午休是從11點半就開始，但公司規定午休12點半開始，另外，張男曾惡意拖延工作，明明應該上午9點見客戶，卻在中午才抵達客戶公司，公司有正當理由可以將他開除。

但張男反駁表示，公司根本沒有按規定執行午休，至於被指控延誤見客戶，是因「上午9點見客戶」指令，是在前1日下班後才收到，所以隔天上班時間一到，他先到公司拿筆電之後才去見客戶，且先前有先跟客戶報備此事。

上海市浦東法院審理此案，認為張男27天不接公司電話不算失聯，拒絕攜帶電腦也非惡意拒絕公司安排的工作任務，判決公司需賠償他人民幣19.4萬元。

(中時新聞網)