位於斗六後火車站的「節電示範辦公室」，申請人潮排到屋外。（雲林縣府建設處提供）

位於斗六後火車站的「節電示範辦公室」，申請人潮排到屋外。（雲林縣府建設處提供）

雲林縣府向經濟部能源局申請的「設備汰換與智慧用電補助」案第三期，才開始收件3天，1500多萬元額度就已全部用罄，縣府緊急喊卡。縣府建設處表示，前兩期都收件一周會額滿，本期只花3天，估計這波有5000台節能電器申請補助。

來不及申請的民眾感到失望，不過行政院24日已宣布節能電器獎勵將延長2年，2023年6月14日前新買的節能家電都還來得及享有退稅補助，新買電冰箱與冷暖氣都可省2000元、除濕機省1200元，這項補助由家電業者代為辦理。

雲林縣府從108年開始辦理「設備汰換與智慧用電補助」，民眾反應熱烈，今年辦理第三期，也是最後一期，擴大辦理一般住宅家電汰舊換新補助。全台2021年僅剩雲林縣與基隆市還有補助額度。

雲林縣府有鑑於第一、二期申請踴躍，經費都提早用罄，一月間預告第三期補助將於110年2月22日開始受理，汰舊換新冰箱、冷氣機都是3000元補助為上限，除舊布新相當划得來。

位於斗六後火車站的縣府建設處「節電示範辦公室」，22日一早申請補助的民眾就大排長龍，連續3天擠得水洩不通，縣府在24日緊急宣布補助經費用罄，停止受理。

建設處副處長鄭峰明表示，適逢過年很多民眾汰換家電，縣內電業者也大力宣傳，申請件數非常多，前兩期都在一周內額滿，這次只收件2天補助額度就快爆表，將依收件順序審核。

(中時 )