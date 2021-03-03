美國國會「人工智慧國家安全委員會」提出報告示警，美國可能將因為太過於依賴台灣晶片製造商，失去攸關商業與軍事成就的半導體優勢。國政基金會國安組召集人林郁方強調，美國任何一個人想的都是維護自己的國家利益，台灣如果危及到美國國家利益，美國一樣會出手對付台灣。

林郁方說，「人工智慧國家安全委員會」是國會內部設立的組織，他們的報告要呈交給國會議員參考，雖然現在還沒形成政策，某種程度上代表了美國國會幕僚單位的看法。

林郁方又說，美國之所以能在世界上居於領導地位，靠的就是高端科技，而高科技的核心就是晶片半導體。美國認為要對付中共最有效的方式就是不讓晶片相關設備與高端晶片賣給中國大陸，拜登雖然對中共比較溫和節制，但是在高端技術管制上一點都沒有手軟，這是個趨勢與美國內部的共識。

林郁方強調，未來不只台積電，相關半導體產業都會被逼迫到美國設廠。美國也會盡量管制晶片不會外流到外國人手上，管制對象不只針對中國大陸，台灣恐怕也會被管制，「我們一廂情願有了護國神山就能獲得美國的保護，實際上正因為半導體產業太厲害了反而引來美國的管制約束。」

林郁方指出，美國任何人愛的都是自己，想的都是美國國家利益，民進黨卻錯把台灣利益和美國利益綁在一起。台灣不要以為美國在整大陸，我們可以在旁邊幸災樂禍，美國是為了維護自己國家利益，並不是為了台灣，台灣如果危及到美國國家利益，一樣會出手對付台灣，以前301條款就是這樣做的，現在強迫台積電到美國設廠、不准台灣賣東西給中國大陸，這一切都是為了美國利益。

(中時 )