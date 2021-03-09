對於大陸要求恪守「一個中國」原則，美國白宮表明對台立場不變，會與盟友與盟邦共同促進印太繁榮、安全與價值。外交部今天表示，感謝美國總統拜登自上任以來，不斷對台灣展現堅定的支持。台灣會持續與美國拜登政府密切合作，深化台美緊密友好的全方位合作夥伴關係。

美國白宮發言人莎琪8日在白宮例行記者會上被媒體問到王毅涉台言論時強調，美方對台灣的立場明確，美國與朋友及盟邦同在，以促進在印太地區共享的繁榮、安全與價值觀。

對此，外交部發言人歐江安今天在外交部例行記者會上表示，台灣誠摯感謝美國總統拜登自上任以來，不斷對台灣展現堅定的支持。

她說，美國行政官員已多次公開重申，美國將遵守「台灣關係法」、「六項保證」等，強調美國對台立場明確不變，對台承諾「堅若磐石」；此外美國也表示會持續協助台灣維持足夠的自我防衛能力，台美有民主、自由、人權等共享價值。

歐江安強調，台美雙方對於維護自由、民主價值理念一致，對於促進印太和平、安全、繁榮也有共同目標。台灣會持續與美國拜登政府密切合作，在雙方長期奠定的深厚基礎上，持續深化台美緊密友好的全方位合作夥伴關係。

(中時 )