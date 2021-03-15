美國國務卿布林肯與巴拉圭阿布鐸總統電話通聯，呼籲巴國持續與臺灣合作抗疫。外交部今天對美國布林肯肯定台灣的民主制度與防疫貢獻表達感謝，強調我國政府將協助巴拉圭等友邦對抗武漢肺炎疫情的蔓延，促進巴拉圭國家整體經社發展。

外交部發言人歐江安指出，美國國務卿布林肯本月14日與我國友邦巴拉圭總統阿布鐸電話通聯時，特別強調必需結合包括臺灣在內的區域及民主夥伴共同對抗武漢肺炎（COVID-19)疫情、打擊貪腐及增加政府的透明度與究責性。

她說，對美國布林肯國務卿肯定台灣的民主制度與防疫貢獻，外交部表達由衷感謝。巴拉圭是南美洲的重要友邦，長期以來台巴兩國在各領域密切合作。

歐江安強調，我國政府將續秉持同舟共濟的精神，並持續結合美國等理念相近國家，共同捍衛民主自由制度，協助巴拉圭等友邦對抗武漢肺炎疫情的蔓延，促進巴拉圭國家整體經社發展。

(中時 )